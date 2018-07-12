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Черчесов: без Мутко меня сожгли бы на костре
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Черчесов: без Мутко меня сожгли бы на костре, как Джордано Бруно 

RT на русском 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил огромный вклад вице-премьера Виталия Мутко, который оказывал поддержку наставнику даже в дни неудач команды в контрольных играх.
«У Джордано Бруно когда-то не нашлось своего Мутко. Не знаю, что творилось за моей спиной, но когда после ряда контрольных матчей все были в гневе от игры и результатов сборной, он остался спокоен, верил в нас, и мы продолжали работу. Не будь этого — меня бы тоже, наверное, сожгли на костре», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».
Наставник сказал, что спокойно воспринимал негатив общественности в его сторону, а также добавил, что отвечать на критику нужно не словами, а действиями. По его словам, задачей сборной России являлось показать всё, на что она способна по ходу домашнего чемпионата мира.
Ранее Станислав Черчесов высказал мнение об изменившемся отношении к нему после успешного выступления национальной команды на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года.
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