СМИ: Игуаин дал согласие на переход в «Челси»

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины Гонсало Игуаин дал своё согласие на переход в лондонский «Челси».

Как сообщает Calciomercato, 30-летний форвард и его агент, сообщили представителям «Челси», что игрок готов перейти в лондонский клуб.

Отмечается, что Игуаин практически наверняка покинет Турин в летнее трансферное окно, поскольку клубу необходимо разгрузить зарплатную ведомость после подписания контракта с Криштиану Роналду