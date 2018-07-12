Игуаин дал согласие на переход в «Челси»

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины Гонсало Игуаин дал своё согласие на переход в лондонский «Челси».
Как сообщает Calciomercato, 30-летний форвард и его агент, сообщили представителям «Челси», что игрок готов перейти в лондонский клуб.
Отмечается, что Игуаин практически наверняка покинет Турин в летнее трансферное окно, поскольку клубу необходимо разгрузить зарплатную ведомость после подписания контракта с Криштиану Роналду.
Игуаин перешёл в «Ювентус» из «Наполи» в 2016 году, побив трасферный рекорд Серии А. Его переход обошёлся «бьянконери» в €90 млн Ранее сообщалось, что Гарет Бейл решил остаться в «Реале» после ухода Роналду.