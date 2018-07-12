Ещё
В финале ЧМ впервые сыграет представитель РФПЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

В финале ЧМ впервые сыграет представитель российской футбольной лиги 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Защитник сборной Хорватии и Ведран Чорлука стал первым представителем Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в финалах чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Чорлука — капитан чемпиона России сезона-2017/18 — московского «Локомотива».
Сборная Хорватии в матче полуфинала чемпионата мира обыграла команду Англии. Встреча завершилась победой хорватов в дополнительное время со счетом 2:1. Чорлука вышел на замену на 115-й минуте матча, заменив автора победного гола — нападающего Марио Манджукича.
В финале ЧМ-2018 сборная Хорватии сыграет с командой Франции. Встреча состоится 15 июля на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени.
Чорлука перешел в «Локомотив» в 2012 году. Трансфер футболиста обошелся столичному клубу в пять миллионов евро. До этого защитник выступал за загребское «Динамо», английские «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ91
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ328
Найден потерявшийся британский болельщик3
Хорват попал в больницу после матча с Англией2
Видео
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
01:01
«Пошли в ***!» Россиянка накинулась на хейтеров
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение