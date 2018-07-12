В финале ЧМ впервые сыграет представитель РФПЛ

В финале ЧМ впервые сыграет представитель российской футбольной лиги

Защитник сборной Хорватии и Ведран Чорлука стал первым представителем Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в финалах чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Чорлука — капитан чемпиона России сезона-2017/18 — московского «Локомотива».

Сборная Хорватии в матче полуфинала чемпионата мира обыграла команду Англии. Встреча завершилась победой хорватов в дополнительное время со счетом 2:1. Чорлука вышел на замену на 115-й минуте матча, заменив автора победного гола — нападающего Марио Манджукича

В финале ЧМ-2018 сборная Хорватии сыграет с командой Франции. Встреча состоится 15 июля на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени.

Чорлука перешел в «Локомотив» в 2012 году. Трансфер футболиста обошелся столичному клубу в пять миллионов евро. До этого защитник выступал за загребское «Динамо», английские «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».