Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подвел итоги полуфинального матча чемпионата мира 2018 года между сборными Хорватии и Англии.
"В перерыве я говорил, что в этом матче еще будут забитые мячи. Я не ошибся. Если бы англичанам удалось поразить ворота соперника, то интрига бы полностью умерла. Но в итоге это сделали хорваты.
Когда подопечные Златко Далича сравняли счет, психологическое преимущество было на их стороне. Это похоже на огромную инъекцию уверенности. Они заслужили победу. Об этом красноречиво говорит статистика. "Шашечные" нанесли семь ударов в створ ворот, а "три льва" — только один", — цитирует Моуринью RT.
В полуфинале чемпионата мира 2018 года, который прошел в Москве на стадионе "Лужники", сборная Хорватии одержала победу над командой Англии в дополнительное время со счетом 2:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В финале "шашечные" встретятся с командой Франции. Игра пройдет на стадионе "Лужники" 15 июля.