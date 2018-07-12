Моуринью подвел итоги полуфинала ЧМ-2018 Хорватия — Англия

В финале "шашечные" встретятся с командой Франции. Игра пройдет на стадионе "Лужники" 15 июля.

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