Месси запретил партнерам по сборной Аргентины играть на ЧМ

По информации издания, капитан аргентинской команды усомнился в том, что эти игроки смогут помочь сборной на турнире. В результате Ло Чельсо так и не появился на поле, а Фасио вышел на замену в матче 1/8 финала с Францией, после которого Аргентина покинула мундиаль.

Команда Месси находилась на грани вылета с чемпионата мира после группового этапа. По информации Daily Mail, перед решающим матчем с Нигерией Месси и полузащитник Хавьер Масчерано сами определили, кто выйдет на поле. В результате аргентинцы победили со счетом 2:1 и со второго места вышли в 1/8 финала.