Для сборной России нашли утешение

Для выбывшей из ЧМ-2018 сборной России нашли утешение

Член группы технического анализа Международной федерации футбола, бывший футболист и тренер Марко ван Бастен считает, что российскую сборную и ее болельщиков должен утешить факт того, что из чемпионата их выбила дошедшая до финала команда Хорватии.

В одной четвертой финала россияне уступили сборной Хорватии в серии пенальти, после чего хорваты одержали победу над сборной Великобритании со счетом 2:1и вышли в одну вторую.

На пресс-конференции лучший игрок 1992 года по версии ФИФА рассказал, что поначалу игра российской сборной на уровне мирового футбола не впечатляла, однако команда сумела дойти до четвертьфинала и уступила хорватам лишь в серии пенальти. Он признал выступление россиян на чемпионате интересным, успешным и отметил стиль игры, сообщает ТАСС

«Россияне продемонстрировали хороший стиль игры в матче с Саудовской Аравией (5:0), в игре с Египтом (3:1) им немного повезло в эпизоде с автоголом, в целом они выступали хорошо, у них были хорошие, интересные матчи. В игре с Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) они много оборонялись, но именно так можно было одолеть ее, поскольку технически соперник был оснащен гораздо лучше. И это тоже часть футбола: недостаточно только техники, нужен настрой и тактика. Россия хорошо поработала, и ей просто не повезло в матче с Хорватией, которая является прекрасной футбольной страной. Россия должна быть довольна, что ее победила команда, которая вышла в финал», — уверен ван Бастен.

Также бывший нидерландский игрок рассказал о том, что России удалось организовать великолепный турнир с современными полями и стадионами «фантастического качества». Он отметил отсутствие проблем на чемпионатах и полные аншлаги.

Напомним, что финал чемпионата пройдет 15 июля на стадионе «Лужники», где Хорватия встретится с Францией.