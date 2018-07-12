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Для сборной России нашли утешение
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Для выбывшей из ЧМ-2018 сборной России нашли утешение 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: Reuters
Член группы технического анализа Международной федерации футбола, бывший футболист и тренер Марко ван Бастен считает, что российскую сборную и ее болельщиков должен утешить факт того, что из чемпионата их выбила дошедшая до финала команда Хорватии.
В одной четвертой финала россияне уступили сборной Хорватии в серии пенальти, после чего хорваты одержали победу над сборной Великобритании со счетом 2:1и вышли в одну вторую.
На пресс-конференции лучший игрок 1992 года по версии ФИФА рассказал, что поначалу игра российской сборной на уровне мирового футбола не впечатляла, однако команда сумела дойти до четвертьфинала и уступила хорватам лишь в серии пенальти. Он признал выступление россиян на чемпионате интересным, успешным и отметил стиль игры, сообщает ТАСС.
«Россияне продемонстрировали хороший стиль игры в матче с Саудовской Аравией (5:0), в игре с Египтом (3:1) им немного повезло в эпизоде с автоголом, в целом они выступали хорошо, у них были хорошие, интересные матчи. В игре с Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) они много оборонялись, но именно так можно было одолеть ее, поскольку технически соперник был оснащен гораздо лучше. И это тоже часть футбола: недостаточно только техники, нужен настрой и тактика. Россия хорошо поработала, и ей просто не повезло в матче с Хорватией, которая является прекрасной футбольной страной. Россия должна быть довольна, что ее победила команда, которая вышла в финал», — уверен ван Бастен.
Также бывший нидерландский игрок рассказал о том, что России удалось организовать великолепный турнир с современными полями и стадионами «фантастического качества». Он отметил отсутствие проблем на чемпионатах и полные аншлаги.
Напомним, что финал чемпионата пройдет 15 июля на стадионе «Лужники», где Хорватия встретится с Францией.
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