Уткин обжаловал удаление ролика о хорватах

Василий Уткин обжаловал удаление ролика «Слава хорватам! Героям слава» с YouTube

«Мы подали апелляцию в стандартном режиме на YouTube. Мы ждём. В данной момент у нас техническая проблема. Суть апелляции абсолютно формальная. Скорее всего, дело в авторских правах».

Ролик Уткина всё ещё доступен во «Вконтакте». В полуфинале Чемпионата мира по футболу Хорватия выиграла у сборной Англии со счётом 2:1.