Уткин обжаловал удаление ролика о хорватах

Сейчас видео, посвящённое разбору матча Хорватия-Англия, недоступно на сервисе. Как пояснил радиостанции «Говорит Москва» комментатор Василий Уткин, удаление может быть связано с нарушением авторских прав.
«Мы подали апелляцию в стандартном режиме на YouTube. Мы ждём. В данной момент у нас техническая проблема. Суть апелляции абсолютно формальная. Скорее всего, дело в авторских правах».
Ролик Уткина всё ещё доступен во «Вконтакте». В полуфинале Чемпионата мира по футболу Хорватия выиграла у сборной Англии со счётом 2:1.