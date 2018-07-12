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Уткин обжаловал удаление ролика о хорватах
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Василий Уткин обжаловал удаление ролика «Слава хорватам! Героям слава» с YouTube 

Говорит Москва 3 часа назад
Фото: Говорит Москва
Сейчас видео, посвящённое разбору матча Хорватия-Англия, недоступно на сервисе. Как пояснил радиостанции «Говорит Москва» комментатор Василий Уткин, удаление может быть связано с нарушением авторских прав.
«Мы подали апелляцию в стандартном режиме на YouTube. Мы ждём. В данной момент у нас техническая проблема. Суть апелляции абсолютно формальная. Скорее всего, дело в авторских правах».
Ролик Уткина всё ещё доступен во «Вконтакте». В полуфинале Чемпионата мира по футболу Хорватия выиграла у сборной Англии со счётом 2:1.
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