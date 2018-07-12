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Найден потерявшийся британский болельщик
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Считавшийся пропавшим в РФ британский болельщик найден в московской гостинице 

ТАСС 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Столичные полицейские нашли британского болельщика, которого его родственники считали без вести пропавшим в России. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, в настоящее время британец находится в одной из московских гостиниц.
"Принятыми мерами столичными полицейскими местонахождение указанного гражданина было установлено. Он находится в одной из гостиниц Москвы. Также установлено, что в отношении него никаких противоправных деяний не совершалось. Об установлении местонахождения иностранного гражданина информировано посольство Великобритании", — сказал представитель полиции.
По его словам, в полицию поступила информация об утрате родственниками связи с гражданином Великобритании Дугласом Моретоном. В целях его поиска полицейские организовали проведение комплекса оперативно-разыскных мероприятий, отметил представитель ГУ МВД.
По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, болельщика обнаружили в гостинице в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Как сообщалось ранее, Моретон выехал из Самары в Москву 10 июля на поезде. Он прибыл 11 июля на Казанский вокзал Москвы. Данные видеокамер подтвердили его прибытие в Москву.
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