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ФИФА объяснила признание Модрича лучшим игроком ЧМ
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Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018

ФИФА объяснила признание Модрича лучшим игроком ЧМ-2018 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Международная федерация футбола (ФИФА) объяснила, почему "Золотой мяч" чемпионата мира — 2018 получил полузащитник сборной Хорватии Лука Модрича, передает "Советский спорт".
"Золотой мяч" ЧМ вручается лучшему игроку турнира.
"То, что Хорватия добралась до финального матча, в большой степени является заслугой ее гениальной "десятки". Два забитых мяча и результативная передача — это лишь небольшой довесок к неустанной созидательной работе Модрича в средней части поля, где хорват завязывал атаки, переключал скорости или острыми и своевременными пасами вскрывал оборону соперника благодаря исключительному видению поля.
То преимущество, которое в финальном матче поначалу захватили балканцы, также было достигнуто во многом за счет отменных передач Модрича", — говорится в сообщении ФИФА на официальном сайте организации.
32-летний хорват в рамках мирового первенства провел семь матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу. В финале мундиаля "шашечные" уступили французам со счетом 2:4.
Ранее Модрич заявил о несправедливом пенальти в ворота Хорватии в финале ЧМ-2018.
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