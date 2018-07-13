Черчесова захотели в Германии

Черчесова захотели видеть в Германии

Тренер сборной России Станислав Черчесов привлек внимание со стороны клуба немецкой Бундеслиги. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, кандидатура 54-летнего российского специалиста рассматривается одним из клубов немецкого чемпионата. Название клуба пока неизвестно. Подчеркивается, что команда не входит в число ведущих клубов чемпионата.

12 июля Черчесов отказался комментировать продолжение карьеры. «Опережать события сейчас не имеет никакого смысла», — заключил тренер.

Сборная России под руководством Черчесова пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. Российская команда остановилась в шаге от полуфинала, уступив хорватам в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное и дополнительное время победителей не выявило, завершившись со счетом 2:2.