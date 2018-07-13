Англичан уличили в попытке сжульничать

Сборную Англии уличили в попытке сжульничать после победного гола хорватов

На 110-й минуте матча полуфинала проходящего в России чемпионата мира сборная Англии попыталась сжульничать, когда команда Хорватии праздновала победный гол; эпизод не попал в официальную трансляцию.

Пока хорваты праздновали забитый гол, англичане Маркус Рэшфорд Джесси Лингард , находясь в центре поля, быстро разыграли мяч и помчались к хорватским воротам.

В официальной трансляции на ТВ в этот момент все внимание было приковано к команде Хорватии. Видео с действиями сборной Англии опубликовали позже в Twitter-аккаунте, посвященном чемпионату мира.

In case you missed it England tried to score against Croatia yesterday while they were celebrating. pic.twitter.com/TJmSvOvQ2w— FIFA World Cup (@WorIdCupUpdates) 12 July 2018

Судья пресек действия англичан. По правилам, чтобы разыграть мяч с центра, необходимо, чтобы на половине поля команды, начинающей этот маневр, не было ни одного игрока соперника. Сборная Англии попыталась воспользоваться тем, что почти все члены хорватской команды вышли за кромку поля, поздравляя автора гола Марио Манджукича . Однако один из игроков сборной Хорватии об этом правиле не забыл и оставался в пределах половины поля Англии. В результате попытка англичан схитрить провалилась.

Напомним, хорваты победили со счетом 2:1 и вышли в финал, где встретятся со сборной Франции.