Ещё
Англичан уличили в попытке сжульничать
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборную Англии уличили в попытке сжульничать после победного гола хорватов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
На 110-й минуте матча полуфинала проходящего в России чемпионата мира сборная Англии попыталась сжульничать, когда команда Хорватии праздновала победный гол; эпизод не попал в официальную трансляцию.
Пока хорваты праздновали забитый гол, англичане Маркус Рэшфорд и Джесси Лингард, находясь в центре поля, быстро разыграли мяч и помчались к хорватским воротам.
В официальной трансляции на ТВ в этот момент все внимание было приковано к команде Хорватии. Видео с действиями сборной Англии опубликовали позже в Twitter-аккаунте, посвященном чемпионату мира.
Судья пресек действия англичан. По правилам, чтобы разыграть мяч с центра, необходимо, чтобы на половине поля команды, начинающей этот маневр, не было ни одного игрока соперника. Сборная Англии попыталась воспользоваться тем, что почти все члены хорватской команды вышли за кромку поля, поздравляя автора гола Марио Манджукича. Однако один из игроков сборной Хорватии об этом правиле не забыл и оставался в пределах половины поля Англии. В результате попытка англичан схитрить провалилась.
Напомним, хорваты победили со счетом 2:1 и вышли в финал, где встретятся со сборной Франции.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
ФИФА отчиталась о результатах исследования допинг-проб на ЧМ-2018 Черчесов взял на себя вину за не забитый в четвертьфинале пенальти Хорватский футболист извинился перед россиянами за слова «слава Украине»
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли28
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ146
«Футбольному чуду» России пришел конец
Пропавший британец бомжевал и жаловался на Россию
Жена самого скандального футболиста ЧМ-201891
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение