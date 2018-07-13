Французский защитник психанул перед финалом ЧМ

Защитник сборной Франции Самуэль Юмтити попытался уйти с пресс-конференции после того, как пресс-атташе команды Филипп Турнон ошибся и назвал игрока Полем, сообщает "Советский спорт".
Атташе представил футболиста как Поля Юмтити. Футболист улыбнулся и сделал вид, что уходит с пресс-конференции.
Турнон не растерялся и тут же представил защитника как Самуэля Погба.
Пресс-атташе работает со сборной Франции уже 35 лет.
Французская команда сыграет в финале чемпионата мира со сборной Хорватии. Встреча пройдет в Москве 15 июля и начнется в 18.00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что у Погба есть уверенность в победе над Хорватией в финале ЧМ-2018.