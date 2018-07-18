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Хорваты нашли, куда потратить деньги за ЧМ
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Футболисты сборной Хорватии пожертвуют детям заработанные на ЧМ-2018 деньги 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Игроки сборной Хорватии по футболу пожертвуют детям деньги, которые они заработали по итогам чемпионата мира 2018 года.
Об этом сообщил главный тренер национальной команды Хорватии Златко Далич в Facebook.
«Все деньги, которые национальная команда получит за выступление на чемпионате мира, будут пожертвованы фонду, который помогает детям. Этот фонд будет финансировать отдых тех детей, которые никогда не видели Адриатического моря», — заявил Далич.
Он отметил, что хорватские футболисты сделают всё возможное, чтобы помочь людям в вопросах, которые не относятся к победам команды. По словам специалиста, у всех хорватских детей будет возможность провести как минимум семь дней на побережье Хорватии.
«По крайней мере, мы сможем обеспечить это тем, кому помощь нужна больше всего», — добавил Далич.
Ранее Далич призвал хорватских политиков не использовать успехи сборной страны по футболу в целях улучшения своего имиджа.
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