Хорваты нашли, куда потратить деньги за ЧМ

Футболисты сборной Хорватии пожертвуют детям заработанные на ЧМ-2018 деньги

Игроки сборной Хорватии по футболу пожертвуют детям деньги, которые они заработали по итогам чемпионата мира 2018 года.

Об этом сообщил главный тренер национальной команды Хорватии Златко Далич в Facebook.

«Все деньги, которые национальная команда получит за выступление на чемпионате мира, будут пожертвованы фонду, который помогает детям. Этот фонд будет финансировать отдых тех детей, которые никогда не видели Адриатического моря», — заявил Далич.

Он отметил, что хорватские футболисты сделают всё возможное, чтобы помочь людям в вопросах, которые не относятся к победам команды. По словам специалиста, у всех хорватских детей будет возможность провести как минимум семь дней на побережье Хорватии.

«По крайней мере, мы сможем обеспечить это тем, кому помощь нужна больше всего», — добавил Далич.

Ранее Далич призвал хорватских политиков не использовать успехи сборной страны по футболу в целях улучшения своего имиджа.