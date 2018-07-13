Черчесов высказался о перспективах развития футбола в России после ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что после успешного выступления национальной команды на домашнем чемпионате мира 2018 года нужно думать, как в дальнейшем развивать футбол в стране.

«Надеемся, в России начинается новая эпоха, все хотят играть в футбол. И это самое главное, на самом деле. Теперь вопрос, как будем дальше футбол развивать. Сейчас всё немного успокоится и можно будет выстраивать определённую работу», — приводит слова Черчесова ТАСС.

На домашнем ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.

Ранее Черчесов признался, что огорчён результатом сборной России по футболу на ЧМ-2018