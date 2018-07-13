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Черчесов высказался о перспективах развития футбола
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Черчесов высказался о перспективах развития футбола в России после ЧМ-2018 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что после успешного выступления национальной команды на домашнем чемпионате мира 2018 года нужно думать, как в дальнейшем развивать футбол в стране.
«Надеемся, в России начинается новая эпоха, все хотят играть в футбол. И это самое главное, на самом деле. Теперь вопрос, как будем дальше футбол развивать. Сейчас всё немного успокоится и можно будет выстраивать определённую работу», — приводит слова Черчесова ТАСС.
На домашнем ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.
Ранее Черчесов признался, что огорчён результатом сборной России по футболу на ЧМ-2018
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