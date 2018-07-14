Сборная Франции не хочет уезжать из России

Игроки сборной Франции не хотят уезжать из России после ЧМ-2018

Игроки сборной Франции Блез Матюиди и Самуэль Юмтити заявили, что не хотят уезжать из России после завершения чемпионата мира по футболу, передает "Советский спорт" "Мы так веселимся, и нам всегда есть, чем заняться. Впечатления очень необычные", — рассказал Юмтити. По словам Матюиди, на мундиале "царит отличная атмосфера". "Я принимал участие в четырех международных турнирах, но лучше всего мне было именно здесь. У нас молодая команда. Здесь царит отличная атмосфера. Нам тут так хорошо, что я мог бы здесь остаться ещё на несколько месяцев", — отметил он. Франция сыграет против Хорватии в финале турнира 15 июля. Ранее экс-тренер сборной Хорватии указал на происхождение французов перед финалом ЧМ-2018.