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Французы знают, как сыграть против хорватов
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Гризманн: мы знаем как сыграть против Модрича и Ракитича 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Французский нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн заявил, что сборная Франции знает как остановить полузащитников сборной Хорватии Луку Модрича и Ивана Ракитича, передает ТАСС.
"Модрич и Ракитич — игроки очень высокого уровня, лидеры команды. Но, думаю, Дидье Дешам приготовил кое-что, чтобы их остановить. Но вообще мы не любим говорить о соперниках, мы уверены в своих силах" — сказал Гризманн.
Также он подчеркнул, что команда продолжит играть от обороны.
"Защита — это наша база, и на нее мы должны делать ставку. А впереди у нас есть взрывной Килиан Мбаппе, есть Оливье Жиру, иногда у меня получается что-то сумасшедшее", — добавил футболист.
Франция сыграет против Хорватии 15 июля на стадионе "Лужники".
Ранее французский полузащитник поделился мнением о финале ЧМ-2018.
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