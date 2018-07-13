Французы знают, как сыграть против хорватов

Гризманн: мы знаем как сыграть против Модрича и Ракитича

Французский нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн заявил, что сборная Франции знает как остановить полузащитников сборной Хорватии Луку Модрича Ивана Ракитича , передает ТАСС "Модрич и Ракитич — игроки очень высокого уровня, лидеры команды. Но, думаю, Дидье Дешам приготовил кое-что, чтобы их остановить. Но вообще мы не любим говорить о соперниках, мы уверены в своих силах" — сказал Гризманн. Также он подчеркнул, что команда продолжит играть от обороны. "Защита — это наша база, и на нее мы должны делать ставку. А впереди у нас есть взрывной Килиан Мбаппе, есть Оливье Жиру, иногда у меня получается что-то сумасшедшее", — добавил футболист. Франция сыграет против Хорватии 15 июля на стадионе "Лужники". Ранее французский полузащитник поделился мнением о финале ЧМ-2018.