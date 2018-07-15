Началась церемония закрытия ЧМ

В «Лужниках» началась церемония закрытия чемпионата мира по футболу

В «Лужниках» началась церемония закрытия чемпионата мира по футболу.

На церемонии выступят известные исполнители Уилл Смит , Ники Джем и Эра Истрефи.

Матч между сборными Франции и Хорватии начнётся в 18:00.

Ранее Кубок мира по футболу был доставлен на стадион «Лужники» в Москве.