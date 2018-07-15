Началась церемония закрытия ЧМ

В «Лужниках» началась церемония закрытия чемпионата мира по футболу.
На церемонии выступят известные исполнители Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи.
Финальный матч ЧМ-2018 Франция — Хорватия посетят президенты России, Франции и Хорватии Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Колинда Грабар-Китарович, глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, а также многие другие высокопоставленные гости.
Матч между сборными Франции и Хорватии начнётся в 18:00.
Ранее Кубок мира по футболу был доставлен на стадион «Лужники» в Москве.