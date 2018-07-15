Россия передала Катару эстафету ЧМ

Россия передала Катару эстафету чемпионата мира по футболу

Президент РФ Владимир Путин , эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент ФИФА Джанни Инфантино приняли в воскресенье участие в церемонии символической передачи Катару полномочий по проведению чемпионата мира по футболу 2022 года.

Лидеры двух стран и глава Международной федерации футбола встретились в Гербовом зале Кремля. В качестве символического жеста, обозначающего переезд эпицентра футбольной жизни в Катар, российский лидер передал хозяину следующего Мундиаля красно-белый мяч с символикой ЧМ-2018.

По словам организаторов, именно этот мяч будет использоваться в воскресенье во время финальной игры между сборными Франции и Хорватии. Матч начнется в 18:00 мск на московском стадионе "Лужники".

Решение о том, что Катар примет турнир, было принято исполкомом ФИФА в декабре 2010 года, тогда же было объявлено о проведении чемпионата мира 2018 года в России. Турнир в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года, поскольку, по словам организаторов, именно это время наиболее подходит с точки зрения погодных условий.