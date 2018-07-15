Президент Хорватии подарила Путину футболку

Президент Хорватии подарила Путину майку футбольной сборной

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович подарила российскому лидеру Владимиру Путину игровую майку сборной своей страны по футболу перед началом совместных переговоров.

Хорватский лидер отметила, что футболка, на которой нанесён номер 9, предназначена «для сегодняшнего вечера», сообщает ТАСС

Финальный матч чемпионата мира 2018 года между сборными Хорватии и Франции состоится 15 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 18:00.

Ранее в Кремле состоялась церемония символической передачи Государству Катар полномочий на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.