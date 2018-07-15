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Перишич сыграет против Франции с первых минут
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Перишич сыграет против Франции с первых минут 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Стали известны стартовые составы сборных Франции и Хорватии на финальный матч чемпионата мира по футболу 2018 года.
Встреча пройдет в «Лужниках» и начнется в 18:00 мск. Главный арбитр поединка — аргентинец Нестор Питана.
Франция: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Погба, Канте, Матюиди, Гризманн, Жиру, Мбаппе.
Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Ракитич, Модрич, Брозович, Перишич, Манджукич, Ребич.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение Франции. Коэффициент на ее победу — 2,09, тогда как на успех хорватов — 4,40.
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