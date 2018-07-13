«Челси» и «Ювентус» ждут: заиграет ли Головин в Европе

Что ждет Головина в европейских топ-клубах

Александр Головин был предметом интереса для сильных европейских команд и перед чемпионатом мира, а после выступления на мундиале, где 22-летний полузащитник забил гол со штрафного, отдал две результативные передачи и был одним из лидеров сборной России, интерес только усилился. «Газета.Ru» рассказывает, заиграет ли Александр за рубежом.

«Сборная России великолепно показала себя на чемпионате мира по футболу. То, что она дошла до четвертьфинала, действительно большое достижение,

Немалый вклад в этот успех внес и Александр Головин, который является молодым и очень талантливым футболистом. Уже сейчас он может успешно выступать в любых европейских клубах топ-уровня и, на мой взгляд, идеально подошел бы для игровой модели мадридского «Реала».

У него все впереди. Александр — очень талантливый игрок, и я уверен, что его ждет очень хорошая карьера и большое будущее», — приводит ТАСС слова великолепного в прошлом испанского защитника Мичела Сальгадо.

«Я впечатлен сборной России. Они были сильны физически. Команда играла здорово, хорошо отыграли в обороне. Сборная оставила все силы и показала свой лучший футбол.

Головину действительно есть куда расти. Он может выйти на высокий уровень, когда уедет в европейский клуб», — а это уже другой легендарный игрок обороны, итальянец Паоло Мальдини

Александр Головин — самый лакомый из российских футболистов «лот» на трансферном рынке, который уже открыт, а после чемпионата мира заработает на полную катушку.

Слова великих футболистов о 22-летнем полузащитнике — это впечатление от его игры на главном турнире четырехлетия, усиленное общими ожиданиями, учитывая слухи о «Ювентусе» и «Челси», а также аванс.

Но что на самом деле ждет Головина в Европе, если он покинет ЦСКА этим летом (что должно случиться почти наверняка)?

Конечно, немаловажный вопрос, где окажется полузащитник. Одно дело Англия с ее силовым футболом и семью десятками матчей за сезон, другое — Италия с тактическими изысками и высокой плотностью.

А может быть, в итоге футболиста вообще ждет Испания с «Реалом», «Барселоной», «Атлетико», еще парой неплохих команд калибром поменьше и всеми остальными?

В каждом из вариантов будут свои нюансы, но, как ни странно, глобально они не должны оказать на развитие карьеры талантливого российского футболиста ключевого влияния в плане перспектив.

Выбранный чемпионат может направить развитие Головина в ту или иную сторону, клубная стратегия будущего футбольного дома Александра напишет один или другой сценарий, но глобально ничего не изменится.

Все, что произойдет с полузащитником сборной России в Европе, в основном будет зависеть от него.

Отбросьте предрассудки о «не своих» тренерах. Если Головин перейдет в «Челси», то только с согласия Маурицио Сарри, которого «синие» назначат не сегодня, так завтра. Если пополнит «Ювентус», в который, как говорят, он хочет перейти из-за трансфера Криштиану Роналду , то, не сомневайтесь, Макс Аллегри уже будет иметь план, как использовать сверкнувшую на мундиале российскую звездочку.

Если же случится почти невероятное, и мы увидим Александра в испанской «Барселоне», то здесь не обойдется без санкции Эрнесто Вальверде. И так с любым клубом.

При этом в разных клубах возможны разные варианты с количеством задействованности в составе и игрового времени, но зависеть здесь многое будет именно от Александра.

Головин обладает важными качествами уже сейчас: он молод, талантлив и при этом уже опытен. У него за спиной чемпионство на внутренней арене, матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, выступление на чемпионате мира.

Александр обладает светлой головой — отлично читает игру, меняет направление и ритм атак. Он дисциплинированно отрабатывает на поле, отмечаясь большим пробегом (например, 16 км в матче с Испанией на ЧМ-2018 за 120 минут).

Наконец, он сам хочет развиваться и продолжить карьеру в Европы. И какой бы клуб его ни купил, шансы заиграть российскому футболисту будут предоставлены. Отдавая большие деньги за игрока, покупатели делают это, чтобы тот принес им пользу на поле.

В России принято считать, что наш чемпионат и футболисты слабы, что, правда, много раз опровергалось фактами. Можно как угодно относиться к карьерам тех, кто уезжал в Европу после Евро-2008, но они выступали за солидные клубы и смотрелись в них сильно.

Да и рядовые, казалось бы, легионеры РФПЛ, как, скажем, эквадорский форвард Фелипе Кайседо , уезжая из нашего чемпионата, вполне уверенно смотрятся в клубах топ-чемпионатов. Конкретно эквадорский нападающий был основным в испанском «Эспаньоле» и итальянском «Лацио».

Рецепт успеха прост: отсутствие страха, желание работать и развиваться, а также интегрироваться в местную культуру. С футбольными качествами у Головина все в порядке и так, а значит, есть все шансы их развить у хорошего тренера, кто бы им ни был — Аллегри, Сарри, Вальверде или же кто-то другой.