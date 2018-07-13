Неймар обратился к Мбаппе и Ракитичу перед финальным матчем ЧМ-2018

Нападающий сборной Бразилии Неймар обратился к форварду национальной команды Франции Килиану Мбаппе и хорватскому футболисту Ивану Ракитичу перед финалом чемпионата мира 2018 года. «Мои друзья Мбаппе и Ракитич. Мы знаем, как тяжело было вам попасть сюда, теперь наслаждайтесь и получайте удовольствие, это того стоило. Я очень рад за вас двоих, и я очень рад видеть реакцию болельщиков из ваших стран, Франции и Хорватии. Не отрицаю того, что хотел бы быть с одним из вас на поле, но на этом чемпионате мира этого не получилось. Я очень горжусь тем, что вы как друзья, и мир футбола должен гордиться этим грандиозным финалом. Удачи», — написал Неймар в Instagram. Публикация от Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) 13 Июл 2018 в 8:28 PDT Неймар являлся одноклубником Ракитича по «Барселоне». В настоящий момент бразилец выступает вместе с Мбаппе в «Пари Сен-Жермен». Ранее сообщалось, что Джефферсон Фарфан подарил Ракитичу свою игровую майку перед финалом ЧМ-2018.