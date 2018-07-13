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Неймар обратился к Мбаппе и Ракитичу
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Неймар обратился к Мбаппе и Ракитичу перед финальным матчем ЧМ-2018 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий сборной Бразилии Неймар обратился к форварду национальной команды Франции Килиану Мбаппе и хорватскому футболисту Ивану Ракитичу перед финалом чемпионата мира 2018 года.
«Мои друзья Мбаппе и Ракитич. Мы знаем, как тяжело было вам попасть сюда, теперь наслаждайтесь и получайте удовольствие, это того стоило. Я очень рад за вас двоих, и я очень рад видеть реакцию болельщиков из ваших стран, Франции и Хорватии. Не отрицаю того, что хотел бы быть с одним из вас на поле, но на этом чемпионате мира этого не получилось. Я очень горжусь тем, что вы как друзья, и мир футбола должен гордиться этим грандиозным финалом. Удачи», — написал Неймар в Instagram.
Неймар являлся одноклубником Ракитича по «Барселоне». В настоящий момент бразилец выступает вместе с Мбаппе в «Пари Сен-Жермен».
Ранее сообщалось, что Джефферсон Фарфан подарил Ракитичу свою игровую майку перед финалом ЧМ-2018.
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