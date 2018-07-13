Ещё
Неймар обратился к Мбаппе и Ракитичу2
Далее:
Читайте также:
Ещё

Неймар обратился к Мбаппе и Ракитичу перед финальным матчем ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий сборной Бразилии Неймар обратился к форварду национальной команды Франции Килиану Мбаппе и хорватскому футболисту Ивану Ракитичу перед финалом чемпионата мира 2018 года.
«Мои друзья Мбаппе и Ракитич. Мы знаем, как тяжело было вам попасть сюда, теперь наслаждайтесь и получайте удовольствие, это того стоило. Я очень рад за вас двоих, и я очень рад видеть реакцию болельщиков из ваших стран, Франции и Хорватии. Не отрицаю того, что хотел бы быть с одним из вас на поле, но на этом чемпионате мира этого не получилось. Я очень горжусь тем, что вы как друзья, и мир футбола должен гордиться этим грандиозным финалом. Удачи», — написал Неймар в Instagram.
Неймар являлся одноклубником Ракитича по «Барселоне». В настоящий момент бразилец выступает вместе с Мбаппе в «Пари Сен-Жермен».
Ранее сообщалось, что Джефферсон Фарфан подарил Ракитичу свою игровую майку перед финалом ЧМ-2018.
RT на русском: последние новости
Дзюба и Дэдпул записали послание Кокорину Футболист сборной Хорватии Ракитич: в случае победы в финале готов сделать тату прямо на лбу ФК «Рубин» расторг контракт с защитником Бергстрёмом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выход Хорватии в финал — беда мирового футбола»114
Внешность спортсменки вызвала скандал на юниорском ЧМ61
Мутко попал в немилость ФИФА36
ФИФА высказалась о «сексизме» на ЧМ24
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине646
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение