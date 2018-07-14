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«Челси» объявил имя нового тренера
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«Челси» объявил имя нового тренера 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новым главным тренером лондонского Челси назначен итальянский специалист Маурицио Сарри. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте клуба.
«Надеюсь, мы сможем показать болельщикам зрелищный футбол. Надеюсь и на то, что мы будем бороться за титулы — ведь это именно то, что заслуживает этот клуб», — заявил Сарри.
«Мы рады приветствовать Маурицио, и с нетерпением ждем реализации его футбольной философии в "Челси"», — прокомментировала назначение Сарри директор клуба Марина Грановская.
13 июля стало известно, что «Челси» прекратил сотрудничество с итальянцем Антонио Конте. Сезон-2017/2018 под его руководством лондонцы завершили на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.
Последним клубом 59-летнего специалиста был итальянский «Наполи». За три сезона, проведенных в Неаполе, Сарри дважды становился серебряным призером серии A, и один раз выигрывал бронзу.
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