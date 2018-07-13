Радимов назвал фаворита финала ЧМ

Экс-игрок сборной России назвал фаворита финала ЧМ-2018

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился ожиданиями от финала чемпионата мира 2018 года, который пройдет между командами Хорватии и Франции.

"Победителя матча мы сможем узнать только после финального свистка, но тот факт, что сборная Франции является фаворитом встречи, неоспорим. Почему? Во-первых, команда Дешама затратила гораздо меньше сил на пути к финалу. К тому же, французы имеют на один день отдыха больше.

В конце концов, сборная Франции — это более мастеровитая и звездная команда, обладающая огромным опытом", — сказал Радимов в общении с корреспондентом "Газеты.Ru"

Полную версию интервью можно найти по этой ссылке

В финале чемпионата мира 2018 года, который пройдет в Москве на стадионе "Лужники", встретятся сборные Франции и Хорватии. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.