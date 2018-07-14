«Кардифф Сити» хочет взять Дзюбу в аренду

Валлийский футбольный клуб "Кардифф Сити" хочет взять в аренду нападающего сборной России и Санкт-Петербургского "Зенита" Артема Дзюбу, передает Sport24.

"На данный момент "Кардифф Сити" лишь рассматривает годичную аренду Дзюбы. Правда, в данном случае идет речь об аренде с правом последующего выкупа. Сам футболист пока не принял решения. У него огромное количество предложений, да и "Зенит" не станет так просто отпускать футболиста", — сказал Нобель Арустамян в своей программе "Секретные материалы".

Сборная России уступила Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.