«Зенит» подпишет защитника киевского «Динамо» за €8 млн

Как утверждает Nemzeti Sport Online, петербургский клуб практически согласовал условия перехода с киевлянами. "Динамо" намерено получить за трансфер своего футболиста не менее €8 млн 28-летний венгр выступает за "Динамо" с 2017 года. Также футболист провел 47 матчей за национальную сборную Венгрии, отметившись одним забитым мячом.

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