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«Зенит» подпишет защитника киевского «Динамо»
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«Зенит» подпишет защитника киевского «Динамо» за €8 млн 

Газета.Ru 17 июля 2018
Фото: dynamo.kiev.ua
"Зенит" близок к приобретению защитника киевского "Динамо" Тамаша Кадара, сообщает "Советский спорт".
Как утверждает Nemzeti Sport Online, петербургский клуб практически согласовал условия перехода с киевлянами. "Динамо" намерено получить за трансфер своего футболиста не менее €8 млн  28-летний венгр выступает за "Динамо" с 2017 года. Также футболист провел 47 матчей за национальную сборную Венгрии, отметившись одним забитым мячом.
Ранее СМИ сообщили, что "Кардифф Сити" хочет взять Артема Дзюбу в аренду.
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