«Зенит» подпишет защитника киевского «Динамо»

"Зенит" близок к приобретению защитника киевского "Динамо" Тамаша Кадара, сообщает "Советский спорт".
Как утверждает Nemzeti Sport Online, петербургский клуб практически согласовал условия перехода с киевлянами. "Динамо" намерено получить за трансфер своего футболиста не менее €8 млн 28-летний венгр выступает за "Динамо" с 2017 года. Также футболист провел 47 матчей за национальную сборную Венгрии, отметившись одним забитым мячом.
Ранее СМИ сообщили, что "Кардифф Сити" хочет взять Артема Дзюбу в аренду.