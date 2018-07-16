Глава ОКР оценил организацию ЧМ-2018

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что на чемпионате мира 2018 года страна показала эталон организации крупных мероприятий.

"Уровень турнира, как и его организации, превосходный. Очень много гостей приехало из национальных олимпийских комитетов других стран — я с ними общаюсь, и все они подчеркивают высочайший уровень проведения турнира.

Очень рад за оргкомитет чемпионата мира и нашу страну в целом. В очередной раз, как и в случае с зимней Олимпиадой-2014 в Сочи, Россия показала эталон организации крупных мероприятий", — цитирует Позднякова газета "Известия"

Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Финальный матч между сборными Франции и Хорватии состоялся в Москве на стадионе "Лужники". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "трехцветных".