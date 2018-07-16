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Глава ОКР оценил организацию ЧМ-2018
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Глава ОКР оценил организацию ЧМ-2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что на чемпионате мира 2018 года страна показала эталон организации крупных мероприятий.
"Уровень турнира, как и его организации, превосходный. Очень много гостей приехало из национальных олимпийских комитетов других стран — я с ними общаюсь, и все они подчеркивают высочайший уровень проведения турнира.
Очень рад за оргкомитет чемпионата мира и нашу страну в целом. В очередной раз, как и в случае с зимней Олимпиадой-2014 в Сочи, Россия показала эталон организации крупных мероприятий", — цитирует Позднякова газета "Известия".
Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Финальный матч между сборными Франции и Хорватии состоялся в Москве на стадионе "Лужники". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "трехцветных".
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