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Сорокин и Доминго закрыли Парк футбола на Красной площади
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Сорокин и Доминго закрыли Парк футбола ЧМ-2018 на Красной площади 

ТАСС 14 июля 2018
Фото: ТАСС
Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и испанский оперный певец Пласидо Доминго закрыли Парк футбола на Красной площади. Парк в Москве работал с 21 июня.
"Парк футбола был очень успешен, как и все фан-фесты. Мы такой популярности даже не ожидали, ежедневно здесь бывало до 60 тысяч человек. Что касается фан-фестов, то сегодня мы достигнем отметки в 7,5 млн человек. Это цифры, которых даже мы не могли ожидать", — сказал Сорокин.
За время работы Парк принял 800 тысяч посетителей. Практически ежедневно мастер-классы здесь давали звезды футбола — немец Лотар Маттеус, испанец Фернандо Морьентес, бразилец Роберто Карлос, португалец Нуну Гомеш и многие другие. Парк принял множество матчей с участием как легенд ФИФА, так и простых болельщиков.
В воскресенье в финале чемпионата мира сыграют сборные Хорватии и Франции. Финал пройдет в Москве на стадионе "Лужники", начало — 18:00 мск.

Путь Парка футбола

Свой путь Парк футбола начал 24 марта в Сочи, его посетил бывший футболист сборной Португалии Нуну Гомеш, Ростов-на-Дону посетил экс-форвард сборной Исландии Эйдур Гудьонсен, в Волгоград приезжал бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл. В Саранске гостил экс-голкипер сборной Дании Петер Шмейхель, в Самаре — бывший защитник сборной Колумбии Иван Кордоба, в Екатеринбурге — чемпион мира — 1998 в составе сборной Франции Марсель Десайи. Гостем парка в Казани был бывший защитник сборной Испании Мичел Сальгадо, в Нижнем Новгороде — экс-вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса, в Санкт-Петербурге — участник трех чемпионатов мира аргентинец Эрнан Креспо, а в Калининграде гостем стал двукратный чемпион мира бразилец Кафу.
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