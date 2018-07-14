Сорокин и Доминго закрыли Парк футбола на Красной площади

Сорокин и Доминго закрыли Парк футбола ЧМ-2018 на Красной площади

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и испанский оперный певец Пласидо Доминго закрыли Парк футбола на Красной площади. Парк в Москве работал с 21 июня.

"Парк футбола был очень успешен, как и все фан-фесты. Мы такой популярности даже не ожидали, ежедневно здесь бывало до 60 тысяч человек. Что касается фан-фестов, то сегодня мы достигнем отметки в 7,5 млн человек. Это цифры, которых даже мы не могли ожидать", — сказал Сорокин.

За время работы Парк принял 800 тысяч посетителей. Практически ежедневно мастер-классы здесь давали звезды футбола — немец Лотар Маттеус, испанец Фернандо Морьентес , бразилец Роберто Карлос , португалец Нуну Гомеш и многие другие. Парк принял множество матчей с участием как легенд ФИФА, так и простых болельщиков.

В воскресенье в финале чемпионата мира сыграют сборные Хорватии и Франции. Финал пройдет в Москве на стадионе "Лужники", начало — 18:00 мск.

Путь Парка футбола