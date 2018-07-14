Ещё
Друзья «картонного» мексиканца сбили мотоциклиста
Далее:
Читайте также:
Ещё

Друзья «картонного» мексиканца сбили мотоциклиста 

Рамблер 1 час назад
Болельщики из Мексики, прославившиеся тем, что прихватили с собой в Россию картонную копию своего товарища, который не смог поехать с ними, сбили мотоциклиста в Санкт-Петербурге.
Мексиканцы путешествуют на своем автобусе. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал Mash. О состоянии мотоциклиста не сообщается.
Специально, чтобы приехать вместе на чемпионат мира по футболу 2018 года шестеро друзей купили и переделали автобус. В нем есть двухъярусные кровати и прочие удобства, он вполне пригоден для жизни и разукрашен так, чтобы угадывались отсылки к мексиканской культуре. Прежде чем попасть в Россию, автобус преодолел огромные расстояния. Один из друзей — Хавьер — на чемпионат приехать не смог. Поэтому приятели прихватили с собой его картонную копию.
В соцсетях они ведут страницы, посвящённые путешествию. Картонный Хавьер принимает в фотосессиях активное участие. А остальное время проводит на кожаном диване в автобусе.
Комментарии7
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Два клуба проиграли борьбу за Головина25
Украинский тренер раскритиковал сборную России69
Хорватский игрок решился на смелый шаг59
Сборная Франции не хочет уезжать из России123
«Футбольному чуду» России пришел конец148
Видео
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
Мутко запретили появляться рядом с Инфантино
Футбол
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Путешествия
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение