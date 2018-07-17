Подсчитаны расходы болельщиков на ЧМ

Как иностранные болельщики тратили деньги на ЧМ-2018

Российские кредитные организации подвели первые итоги по тратам иностранных туристов в России во время проведения чемпионата мира по футболу. Согласно исследованиям банков, больше всего денег иностранцы тратили на гостиницы, рестораны и транспорт, немалую долю средств болельщики оставили в заведениях быстрого питания, барах, сувенирных магазинах и музеях.

Так, по оценкам Сбербанка , общие расходы иностранцев в европейской части России за время чемпионата составили около $1,5 млрд Это в два раза больше по сравнению с тем же периодом 2017 года, когда проводился Кубок Конфедераций, отметили в банке. При этом на самой главной улице чемпионата в центре Москвы — Никольской — оборот эквайринговой сети Сбербанка по иностранным картам вырос почти в 3,5 раза и составил 220 млн рублей, а средний чек достиг 8,8 тыс. рублей.

"Но были и исключения: например, 16 июня жители Катара совершили четыре покупки на сумму 8 млн рублей. Больше всех на Никольской потратились держатели карт из Китая — 50 млн рублей., Мексики — 22 млн рублей, США — 16 млн рублей, Катара — 12 млн рублей", — отметили в банке.

Рейтинг расходов

По данным банка "Открытие", четверть средств болельщики потратили в заведениях фастфуда, барах, ресторанах и магазинах. Пятая часть расходов пришлась на перелеты и проживание. В частности, объем транзакций на услуги авиакомпаний во время чемпионата вырос в 1,9 раза, музеев — в 1,6 раз, гостиниц — в 1,3 раза.

Чаще всего на еду в ресторанах и сувениры тратились болельщики из США. Так, как минимум 713,76 млн рублей они оставили за обедами и 176 млн рублей — в сувенирных лавках, свидетельствуют данные Сбербанка. Владельцы карт из Китая и Катара, в свою очередь, были заинтересованы в покупке одежды, тратив на нее 26% и 45% от всех своих расходов соответственно.

"Выделяются болельщики из Китая, предпочитавшие покупку ювелирных изделий и часов. Представители КНР обеспечили 65,1% расходов на косметику (451,27 млн рублей) и 38,6% спроса — на украшения (404,2 млн рублей)", — отметили в Сбербанке. Всего на ювелирные изделия и часы иностранные болельщики потратили 1,2 млрд рублей, а в сувенирных магазинах оставили 920 млн рублей, свидетельствует исследование банка.

Также Сбербанк сообщает, что расходы гостей ЧМ на аптечную продукциюсоставили 470 млн рублей, что на 5% больше, чем годом ранее.

Лидерами по расходам стали туристы из США. По данным банка "Открытие", на них пришлось 25% от всего объема транзакций иностранных болельщиков через терминалы кредитной организации. Согласно подсчетам Сбербанка, в России американцы оставили более 5,6 млрд рублей, что в три раза больше аналогичного периода годом ранее. На втором месте — туристы из Китая, они потратили 4,1 млрд рублей (рост в 1,6 раза). Отмечается, что 14% от общего объема транзакций по данным банка "Открытие" совершили мексиканцы. Еще 9% транзакций пришлись на англичан и 6% — на швейцарцев, свидетельствуют данные "Открытия".

При этом по 75% иностранных карт покупки совершались лишь в одном городе из 11, где проходил чемпионат, по 15% — в двух городах, по 10% — в трех и более. И лишь одна карта, эмитированная в Китае, была зафиксирована во всех 11 городах, отметили в Сбербанке.

Города-лидеры

Больше всего футбольные фанаты во время ЧМ тратили деньги в Москве, оставив в российской столице более чем в два раза больше средств, чем за аналогичный период годом ранее, — 18,5 млрд рублей. На втором месте — Санкт-Петербург : здесь болельщики потратили 8,3 млрд рублей (рост 69%). На третьем и четвертом местах по тратам расположились Краснодарский край (2,6 млрд рублей) и Свердловская область (1,22 млрд рублей) соответственно. На пятом месте — Татарстан , там фанаты оставили 1,21 млрд рублей, свидетельствуют данные Сбербанка.

Наибольшая доля трат (36,5%) пришлась на период с 18 по 24 июня. При этом рост активности болельщиков наблюдался в дни значимых побед сборных. Например, хорваты активно совершали покупки 18 июня и 9 июля.

Обмен валют

Операции по обмену валют выросли во время проведения чемпионата на 15% по сравнению с маем этого года, свидетельствуют данные банка ВТБ . Основную долю традиционно заняли доллары и евро. Также увеличился спрос на конверсии по картам (переводы евро в рубли) на 6%.

При этом, по данным Сбербанка, болельщики предпочитали совершать покупки по безналичному рассчету. Так, европейцы в около 70% случаев совершали покупки при помощи банковской карты, для стран Северной и Южной Америки этот показатель равен примерно 90%. Чемпионом же в этой категории стала Бразилия с показателем 96% безналичного оборота по картам.

Наличные предпочитали болельщики из стран СНГ и Африки. Также интерес к наличности проявили гости из Скандинавии — около 15% потраченных денег болельщики из Норвегии Швеции получили в банкоматах, отметили в Сбербанке.

О ЧМ-2018

Чемпионат мира прошел с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В финале победила сборная Франции , выиграв со счетом 4:2 у команды Хорватии

Следующий ЧМ по футболу пройдет уже в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.