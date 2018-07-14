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ФИФА пояснила решение по новому высказыванию Виды
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ФИФА пояснила решение по новому высказыванию Виды 

Рамблер 41 минуту назад
Международная федерация футбола (ФИФА) решила не наказывать защитника сборной Хорватии Домагоя Виду за его высказывания о Белграде после матча 1/4 финала чемпионата мира 2018 с командой России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.
Ранее Вида вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем в раздевалке после матча в Сочи записал видеообращение, посвятив победу своей команды Украине. В другом видео он говорит «Белград, гори».
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«После полного анализа второго видео с участием хорватского игрока Домагоя Виды дисциплинарный комитет ФИФА установил, что запись была сделана до того, как на футболиста были наложены первоначальные санкции. Никакого дополнительного нарушения правил ФИФА не было», — сообщили в пресс-службе.
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За высказывания на видео, выложенное после матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии, ФИФА вынесла игроку предупреждение.
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