«Вместе мы творим историю»

Призёр ЧМ-1998 Шукер об успехе сборной Хорватии и лидерских качествах Луки Модрича

Игроки сборной Хорватии приложат все силы во время финального матча чемпионата мира по футболу в России. Такое мнение в интервью RT высказал призёр чемпионата мира 1998 года Давор Шукер . Кроме того, он рассказал о пути подопечных Златко Далича к финалу турнира, значимости капитана команды Луки Модрича в масштабах страны и секрете успеха хорватского спорта.

— Что вы думаете по поводу выступления сборной Хорватии?

— Это огромное достижение! После третьего места в 1998 году мы думали, что наша команда никогда не сможет повторить этот успех. Но в футболе, как и в жизни, возможно всё. Мечтайте — и ваша мечта осуществится. Страна радуется, хорваты во всём мире наслаждаются моментом. Я уверен, что игроки сборной выложатся по полной, несмотря на усталость и травмы. Очень горжусь наши футболистами, тренером, а также болельщиками.

— Но эта дорога была не так проста, ведь совсем недавно сборную возглавлял Анте Качич, уволенный после игры с Финляндией.

— Верно. Тогда мы играли неважно и в раздевалке царила плохая атмосфера, было необходимо что-то менять, потому что предстоял важнейший матч с Украиной. Поэтому мы провели экстренную встречу на стадионе и выбрали нового наставника. Нам пришлось звонить нескольким кандидатам, и, как вы догадываетесь, у всех были свои требования, но Далич просто сказал, что готов возглавить сборную и вскоре уже был в аэропорту. Мы даже не успели заключить контракт — это было просто джентльменское соглашение. Но именно такой простой подход меня и подкупил. И это принесло удачу хорватскому футболу. Вот такая хоть и небольшая, но история успеха. Многомиллионный контракт с известным тренером вовсе не гарантирует вам результата. Таков футбол.

— Как вы вышли на Далича, ведь он никогда не выступал за крупные клубы и не тренировал молодежные сборные?

— Ресурсы — это всё, что у нас есть. Да, он работал в Саудовской Аравии, в Дубае и в Катаре. Там тоже давно играют в футбол. Поэтому необязательно играть в лучших клубах мира. Когда пошли слухи о том, что новым главным тренером Хорватии станет Карло Анчелотти , я ответил, что у нас нет таких денег. Кроме того, мы хотели дать шанс своему специалисту. Так, Нико Ковач сейчас возглавляет мюнхенскую «Баварию», а до этого он сам играл за национальную команду, а затем был тренером молодёжной и взрослой сборных. На чемпионате мира в Бразилии он отлично себя проявил, оправдав оказанное ему доверие.

— Тем не менее, вы очень рисковали, отправив в отставку Качича. Каковы были ваши ожидания от чемпионата мира, на который команда пробилась с таким трудом?

— Хорватия — маленькая страна, но нам удается попадать почти на все европейские и мировые соревнования. На 4 млн человек здесь приходится 140 тыс. футболистов, в том числе женщин. Наши клубы маленькие, но очень гордые. Кроме того, в спорт вкладываются значительные средства. Наш главный секрет — это инвестиции. Если сейчас сократить финансирование молодёжных сборных, то на мундиалях 2022 и 2026 годов мы останемся без команды. Хорватский футбольный союз прекрасно это осознаёт.

— «Шашечные» играли против Дании и выиграли в серии пенальти, как и в последующем матче с Россией. Англию команда вновь одолела за 120 минут. Какое настроение царит в сборной? Насколько сильно чувствуется усталость?

— На первый взгляд мы очень счастливы, но внутри ощущаем настоящий жар. Всем действительно нужен отдых. Представители ФИФА напряжённо работают каждый день. Игроки также очень устали, находятся в состоянии некоего транса, когда не знаешь, какой сегодня день. Все мысли заняты футболом, ведь то, что происходит, очень важно. В финале выступят две очень достойные команды. Вместе мы творим историю.

— Можно ли расценивать решающий матч как своего рода реванш? Ведь в полуфинале мундиаля 1998 года Франция обыграла Хорватию?

— Разумеется, слово «реванш» звучит красиво, но я не хочу об этом думать. Нам просто нужно отыграть 90 минут. Франция очень хорошо подготовилась к турниру. Но во время чемпионата я увидел в глазах Модрича и других игроков, что они тоже так просто не сдадутся, чего не наблюдалось у многих других команд-фаворитов, которые слишком рано отправились домой. Именно поэтому такое значение имеет предсезонная работа команды. Без неё вратари пропускают, футболисты не забивают, игра не клеится. Всегда необходимо держать в голове множество нюансов. Тем не менее, возвращаясь к вашему вопросу, скажу, здорово, что маленьким странам выпадает возможность осуществить заветную мечту и завоевать кубок мира.

— Модрич по праву считается одним из лучших игроков турнира чемпионата. Он важен не только для своей команды, но и для Хорватии в целом. Насколько он влиятелен и популярен дома?

— Очень рад, что у меня есть возможность встречаться с разными футболистами на постоянной основе. Я вижу Модрича и могу сказать, что он — лидер, который может установить контакт с любым игроком и вдохновить на игру. За ним действительно готовы идти в атаку. Таким и должен быть настоящий капитан сборной.