Виду освистали перед финалом ЧМ

Кричавшего «Слава Украине» хорвата освистали перед финалом ЧМ-2018

В "Лужниках" перед финальным матчем чемпионата мира — 2018 освистали защитника сборной Хорватии Домагоя Виду, сообщает корреспондент "Газеты.Ru"

В это время сам футболист находился на поле, разминаясь вместе со своими партнерами.

Таким образом болельщики выразили свою реакцию на скандал с участием Виды, когда тот после победы над сборной России в видеообращении произнес политический лозунг "Слава Украине".

Матч Франция — Хорватия начнется в 18:00 по московскому времени. "Газета.Ru" проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее стали известны стартовые составы Франции и Хорватии на финал ЧМ-2018.