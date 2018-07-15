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Виду освистали перед финалом ЧМ
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Кричавшего «Слава Украине» хорвата освистали перед финалом ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В "Лужниках" перед финальным матчем чемпионата мира — 2018 освистали защитника сборной Хорватии Домагоя Виду, сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
В это время сам футболист находился на поле, разминаясь вместе со своими партнерами.
Таким образом болельщики выразили свою реакцию на скандал с участием Виды, когда тот после победы над сборной России в видеообращении произнес политический лозунг "Слава Украине".
Матч Франция — Хорватия начнется в 18:00 по московскому времени. "Газета.Ru" проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее стали известны стартовые составы Франции и Хорватии на финал ЧМ-2018.
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