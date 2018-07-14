Моуринью заявил, что сборная Бельгии заслуженно заняла третье место на ЧМ-2018

Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, поделился впечатлениями от матча за третье место на турнире между сборными Бельгии и Англии.

«Результат не тот, который хотела бы сборная Англии. Но обе команды играли хорошо, без стресса. Под конец Англия доминировала и имела шансы забить, но талант Эдена Азара помог Бельгии одержать победу. Бельгия заслужила третье место. Из семи матчей она выиграла шесть. Проиграли только Франции», — заявил Моуринью в Эфире RT.

Ранее сообщалось, что сборная Бельгии обыграла национальную команду Англии впервые в своей истории завоевала бронзу ЧМ по футболу.