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Моуринью высказался о матче Англия — Бельгия
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Моуринью заявил, что сборная Бельгии заслуженно заняла третье место на ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, поделился впечатлениями от матча за третье место на турнире между сборными Бельгии и Англии.
«Результат не тот, который хотела бы сборная Англии. Но обе команды играли хорошо, без стресса. Под конец Англия доминировала и имела шансы забить, но талант Эдена Азара помог Бельгии одержать победу. Бельгия заслужила третье место. Из семи матчей она выиграла шесть. Проиграли только Франции», — заявил Моуринью в Эфире RT.
Ранее сообщалось, что сборная Бельгии обыграла национальную команду Англии впервые в своей истории завоевала бронзу ЧМ по футболу.
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