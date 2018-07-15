«Россию не интересует, что вы думаете» — Черчесов осадил наглых немецких журналистов

Корреспонденты пытались вывести тренера на эмоции, раз за разом намекая, что российские футболисты не могли показать такой результат без употребления допинга.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов во время интервью немецкому изданию Der Spiegel не выдержал и резко ответил журналистам. Корреспонденты раз за разом пытались продавить Черчесова, задавая вопросы про допинг и намекая, что слишком высокая производительность российских футболистов на чемпионате мира-2018, «вызывает сомнения».

Сначала специалист пытался отвечать вежливо, приводя пример из своей тренерской практики, когда под его руководством варшавская «Легия» стала чемпионом Польши. Он рассказал, что во время ЧМ-2018 у всех игроков сборной России брали пробы после каждой игры и на каждой тренировочной базе.

Однако журналистов не убедили эти аргументы и они заявили, что за Россией наблюдают «с подозрением». Черчесов попросил их привести хоть один конкретный доказанный эпизод с допингом у футболистов из РФ, журналисты не смогли, после чего тренер поднялся и направился к выходу из отеля, где происходило интервью, сообщает портал Goal.

В итоге Черчесова все-таки уговорили продолжить беседу, пообещав не провоцировать его вопросами о допинге.

«Россию не интересует, что вы думаете», — сказал Черчесов, когда вернулся к интервью после паузы.

Недавно все в тех же немецких СМИ появилась информация, что российские футболисты применяют «секретный» допинг.

Ранее сообщалось, что все пробы, взятые у игроков национальной сборной, выступавших на ЧМ-2018, оказались отрицательными.