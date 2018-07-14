Главного тренера Англии захотели прогнать

Линекер призвал к увольнению Саутгейта и похвалил сборную Англии

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер после поражения национальной команды в матче за третье место на ЧМ-2018 с Бельгией (0:2) призвал к увольнению главного тренера Гарета Саутгейта

«Саутгейт — вон», — написал Линекер на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер». Southgate out. — Gary Lineker (@GaryLineker) 14 July 2018

Спустя некоторое время Гари оставил новое сообщении, в котором похвалил сборную Англии за выступление на чемпионате мира в России. Не исключено, что первый пост бывшего футболиста мог оказаться шуткой.