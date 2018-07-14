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Главного тренера Англии захотели прогнать
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Линекер призвал к увольнению Саутгейта и похвалил сборную Англии 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер после поражения национальной команды в матче за третье место на ЧМ-2018 с Бельгией (0:2) призвал к увольнению главного тренера Гарета Саутгейта.
«Саутгейт — вон», — написал Линекер на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».
Спустя некоторое время Гари оставил новое сообщении, в котором похвалил сборную Англии за выступление на чемпионате мира в России. Не исключено, что первый пост бывшего футболиста мог оказаться шуткой.
«Англия хорошо сыграла. Это была волнующая поездка. Нашу сборную ждёт яркое будущее», — написал Линекер.
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