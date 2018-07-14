Ещё
Азар поделился впечатлениями от ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Азар поделился впечатлениями от завоевания сборной Бельгии бронзовых наград ЧМ-2018 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Полузащитник сборной Бельгии по футболу Эден Азар поделился эмоциями от завоевания бронзовых наград чемпионата мира 2018 года в России.
«Чувствую себя хорошо. Нам удалось добиться потрясающего успеха. Понимаю, что маленький финал менее важен, чем большой. Но мы много сделали на поле и за его пределами. Мы предоставили бельгийцам повод для праздника. Чемпионат мира для нас прошёл практически идеально, теперь нужно работать над своим будущим», — заявил Азар после матча.
Ранее сообщалось, что сборная Бельгии впервые в своей истории завоевала бронзу ЧМ по футболу.
RT на русском: последние новости
Линекер назвал выступление сборной Англии на ЧМ-2018 увлекательным путешествием Игроки сборной Франции по футболу выразили желание задержаться в России после ЧМ-2018 Хорватский футболист Вида избежал санкций ФИФА за второе видео с лозунгом «Слава Украине»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немцы взбесили Черчесова46
Британские СМИ «немного» признали клевету на Россию19
Оскандалившегося хорвата пожалели перед финалом54
«Футбольному чуду» России пришел конец
ФИФА вынес вердикт англичанам20
Видео
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
18:56
Немцы взбесили Черчесова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
Мутко запретили появляться рядом с Инфантино
Футбол
03:33
ФИФА вынес вердикт англичанам
ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Путешествия
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение