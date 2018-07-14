Азар поделился впечатлениями от ЧМ-2018

Азар поделился впечатлениями от завоевания сборной Бельгии бронзовых наград ЧМ-2018

Полузащитник сборной Бельгии по футболу Эден Азар поделился эмоциями от завоевания бронзовых наград чемпионата мира 2018 года в России.

«Чувствую себя хорошо. Нам удалось добиться потрясающего успеха. Понимаю, что маленький финал менее важен, чем большой. Но мы много сделали на поле и за его пределами. Мы предоставили бельгийцам повод для праздника. Чемпионат мира для нас прошёл практически идеально, теперь нужно работать над своим будущим», — заявил Азар после матча.

Ранее сообщалось, что сборная Бельгии впервые в своей истории завоевала бронзу ЧМ по футболу.