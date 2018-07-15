Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева рассказала, что увидела во сне победу сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года над национальной командой Испании.
«Я поздравляю всю страну, всех болельщиков, нашу сборную, всех ребят, что футбол возрождается, они большие молодцы», — приводит слова Кабаевой ТАСС.
Она также обратилась к футболистам сборной России по итогам ЧМ-2018.
«Был прекрасный праздник, а наша команда — молодцы. Ребята! Вы — супер!» — заключила Кабаева.
Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино за высокую оценку проходящего в России чемпионата мира по футболу.