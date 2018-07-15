«Благодаря ЧМ-2018 рухнули мифы о России»

Путин подвел итоги чемпионата мира

Президент России Владимир Путин остался удовлетворен тем, как чемпионат мира повысил имидж России за рубежом, и готов разработать облегченный визовый режим для болельщиков, которые захотят вернуться в страну. Об этом он рассказал на открытии гала-концерта «Ночь в Большом» в субботу, 14 июля, в Большом театре, передает ТАСС

«Мы признательны за миллионы добрых слов, сказанных гостями чемпионата в адрес России и нашего народа, рады, что им понравилось его гостеприимство и открытость, природа, культура, традиции нашей большой страны. Мы рады, что наши гости все увидели своими глазами, что рухнули мифы и предубеждения», — заявил он.

Путин уверен, что многие иностранные гости пожелают вернуться в Россию после окончания чемпионата. «Знаем, что зарубежные гости, болельщики хотели бы вернуться к нам вновь, привезти свои семьи, своих друзей, и мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию максимально комфортный визовый режим», — пообещал российский лидер.

Российский президент добавил, что чемпионат «удался», поскольку объединил миллионы людей вокруг футбола и раскрыл силу «народной дипломатии».

ЧМ-2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В финале мундиаля сыграют Франция и Хорватия. Матч пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени.