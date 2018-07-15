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Кака сравнил ЧМ в Бразилии и России
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Кака сравнил чемпионаты мира по футболу в Бразилии и России 

RT на русском 9 часов назад
Фото: globallookpress.com
Бывший полузащитник «Милана» и сборной Бразилии по футболу Кака сравнил чемпионат мира 2018 года в России с мундиалем 2014 года, который прошёл в его стране.
«Я должен поздравить Россию и россиян. Чемпионат прошел очень хорошо. Как и в Бразилии, было много сомнений по поводу организации и проведения мундиаля. Но в итоге всё прошло на высоком уровне, так, как и должно было. У нас в Бразилии было то же самое. Мне запомнятся те дни, которые мы провели здесь с семьёй, как мы наслаждались этой великолепной атмосферой», — заявил Кака в интервью RT.
Он отметил, что чемпионат мира в России преподнёс любителям футбола немало уроков.
«Он показал высокий уровень конкуренции. Недостаточно иметь только хороших игроков, нужно чтобы они были командой. Латиноамериканским командам нужно много поучиться у европейских сборных. Например, организации и тактике. Нужно извлекать уроки и учиться на этом опыте», — добавил Кака.
Ранее он рассказал, какие команды и футболисты удивили его больше всех на ЧМ-2018.
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