Оскандалившийся хорват поделился своими эмоциями от ЧМ

Вида признался, что испытывает смешанные чувства после поражения в финале ЧМ-2018

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида поделился эмоциями от поражения в финале чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Смешенные ощущения. Мы очень горды, но, конечно, разочарованы, что не сделали последний шаг. Это слёзы от огорчения, но и от радости. Когда ты стоишь перед своими фанатами тяжело сдержать эмоции. В большей степени мы гордимся, потому заставили гордиться нашу страну», — приводит слова Виды «Чемпионат».

Сборная Хорватии уступила Франции в финале ЧМ-2018, и завоевала серебряные награды турнира, что является лучшим результатом в истории выступлений команды на первенствах мира.