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Оскандалившийся хорват поделился своими эмоциями от ЧМ
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Вида признался, что испытывает смешанные чувства после поражения в финале ЧМ-2018 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Защитник сборной Хорватии Домагой Вида поделился эмоциями от поражения в финале чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Смешенные ощущения. Мы очень горды, но, конечно, разочарованы, что не сделали последний шаг. Это слёзы от огорчения, но и от радости. Когда ты стоишь перед своими фанатами тяжело сдержать эмоции. В большей степени мы гордимся, потому заставили гордиться нашу страну», — приводит слова Виды «Чемпионат».
Сборная Хорватии уступила Франции в финале ЧМ-2018, и завоевала серебряные награды турнира, что является лучшим результатом в истории выступлений команды на первенствах мира.
Ранее Златко Далич заявил, что удача отвернулась от сборной Хорватии в финале ЧМ-2018.
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