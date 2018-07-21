Раскрыты детали скандала в сборной Аргентины

Журналист раскрыл подробности скандала в сборной Аргентины на ЧМ-2018

Аргентинский журналист Ариэль Сеносян опубликовал свою книгу "Mundial es Historias", в которой раскрыл подробности непростых взаимоотношений в составе национальной команды на чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает "Советский спорт".

По отрывкам, в которых описан разговор главного тренера "альбиселесте" Хорхе Сампаоли и игроков команды, видно, что футболисты после разгрома от Хорватии (0:3) просили наставника учитывать их мнение. При этом капитан команды Лионель Месси был в ярости.

"Ты уже десять раз спрашивал меня, кого я хочу видеть в составе, а кого не хочу, но я никогда не назвал тебе ни одного имени. Скажи при всех, называл ли я тебе какие-нибудь имена?" — сказал Месси.

Отмечается, что президент Федерации аргентинского футбола Клаудио Тапиа встал на сторону игроков.

На ЧМ-2018 сборная Аргентины дошла до 1/8 финала.