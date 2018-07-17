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Дзюба опередил Месси на ЧМ-2018
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Артем Дзюба опередил Месси и Суареса в списке лучших игроков ЧМ-2018 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА Новости
Футболист петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба вошел в топ-50 лучших игроков чемпионата мира 2018 года по версии Sky Sports. Дзюба занял 18-ю строчку, опередив таких звездных спортсменов, как Лионель Месси (34) и Луис Суарес (31), отмечает сайт газеты «Известия».
Помимо Дзюбы в рейтинг вошли еще четверо россиян — Денис Черышев (25), Марио Фернандес (30), Александр Головин (32) и Роман Зобнин (42).
Список был составлен на основе методики Power Rankings, которая учитывает 32 статистических показателя (голы, результативные передачи, отбор мяча и другие).
Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победу в финальном матче турнира одержала сборная Франции.
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