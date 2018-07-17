Дзюба опередил Месси на ЧМ-2018

Артем Дзюба опередил Месси и Суареса в списке лучших игроков ЧМ-2018

Список был составлен на основе методики Power Rankings, которая учитывает 32 статистических показателя (голы, результативные передачи, отбор мяча и другие).

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победу в финальном матче турнира одержала сборная Франции.