Срна обратился хорватской сборной

Срна обратился к футболистам сборной Хорватии перед финалом ЧМ-2018

Бывший защитник сборной Хорватии Дари Срна обратился к футболистам национальной команды страны перед финальным матчем чемпионата мира 2018 года с Францией

«Я рад, что был и остаюсь частью этой семьи, и я горжусь тем, что ваши имена будут навсегда вписаны в историю золотыми буквами, чтобы наш народ и наш родина гордились вами! Спасибо за эти незабываемые дни», — написал Срна в Instagram.

Он отметил, что футболисты команды сделали Хорватию самой счастливой страной в мире.

Срна пожелал своим соотечественникам удачи в финальном матче и заявил, что вся страна будет поддерживать их.

«Смело идите своим путем к нашей общей мечте! Поверьте, что вы победители в наших сердцах! Лучшие из лучших!», — добавил Срна.

Публикация от darijosrna (@darijosrna) 15 Июл 2018 в 12:23 PDT