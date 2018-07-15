Ещё
Срна обратился хорватской сборной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Срна обратился к футболистам сборной Хорватии перед финалом ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Бывший защитник сборной Хорватии Дари Срна обратился к футболистам национальной команды страны перед финальным матчем чемпионата мира 2018 года с Францией.
«Я рад, что был и остаюсь частью этой семьи, и я горжусь тем, что ваши имена будут навсегда вписаны в историю золотыми буквами, чтобы наш народ и наш родина гордились вами! Спасибо за эти незабываемые дни», — написал Срна в Instagram.
Он отметил, что футболисты команды сделали Хорватию самой счастливой страной в мире.
Срна пожелал своим соотечественникам удачи в финальном матче и заявил, что вся страна будет поддерживать их.
«Смело идите своим путем к нашей общей мечте! Поверьте, что вы победители в наших сердцах! Лучшие из лучших!», — добавил Срна.
Ранее сообщалось, что президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович поблагодарила Россию на русском языке.
RT на русском: последние новости
Президент Хорватии поблагодарила Россию на русском языке СМИ: Ассоциация футбола Аргентины договорилась о разрыве контракта с тренером Сампаоли Черчесов прервал интервью для немецкого СМИ после вопроса о допинге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Президент Хорватии обратилась к россиянам50
Дзюбе пообещали протекцию в Англии24
Англичане признали свою неопытность и захотели домой43
«Футбольному чуду» России пришел конец148
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
00:30
Из посмешища в святые: как Акинфеев стал героем ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Статьи
18:56
Немцы взбесили Черчесова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:56
Англичане признали свою неопытность и захотели домой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
Дзюбе пообещали протекцию в Англии
Футбол
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
Мутко запретили появляться рядом с Инфантино
Футбол
03:33
ФИФА вынес вердикт англичанам
ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не разбила главный трофей Овечкина
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение