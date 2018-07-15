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Мёнье: ЧМ в России прошёл отлично
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Футболист сборной Бельгии Мёнье: ЧМ в России прошёл отлично 

RT на русском 55 минут назад
Фото: Reuters
Защитник сборной Бельгии по футболу Тома Мёнье подвёл итоги чемпионата мира 2018 года в России для своей команды.
«Чемпионат мира в России прошёл отлично. Для нас он приятен ещё и потому, что мы смогли добыть здесь бронзовые медали», — приводит слова Мёнье «Газета.Ru».
Футболист отметил, что мечтал о финале и о том, что станет чемпионом мира.
«Да, этому не суждено было сбыться, но зато теперь мы можем с гордостью назвать себя третьей сборной планеты», — добавил Мёнье.
Он подчеркнул, что бельгийская национальная команда была одной из самых ярких на мундиале.
Ранее полузащитник сборной Бельгии Эден Азар заявил, что отдал бы себе награду лучшего игрока ЧМ-2018 по футболу.
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