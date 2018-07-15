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Хорватские болельщики растянули огромный баннер на Манежке
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Хорватские болельщики растянули огромный баннер на Манежной площади перед финалом ЧМ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Хорватские болельщики растянули огромный баннер в поддержу своей футбольной сборной на Манежной площади в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
В воскресенье сборная Хорватии встретится с командой Франции в финальном матче чемпионата мира.
В преддверии встречи около двух тысяч хорватских болельщиков растянули баннер в поддержку своей команды размером примерно 20х100 м. На баннере нанесено название страны. При этом болельщики активно пели песни и поддерживали национальную сборную.
Игра против сборной Франции станет для хорватов первым финальным матчем мирового первенства в истории сборной страны. Встреча пройдет на московском стадионе "Лужники" и начнется в 18:00 мск.
ТАСС: последние новости
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