Хорватские болельщики растянули огромный баннер на Манежке

Хорватские болельщики растянули огромный баннер на Манежной площади перед финалом ЧМ

Хорватские болельщики растянули огромный баннер в поддержу своей футбольной сборной на Манежной площади в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В воскресенье сборная Хорватии встретится с командой Франции в финальном матче чемпионата мира.

В преддверии встречи около двух тысяч хорватских болельщиков растянули баннер в поддержку своей команды размером примерно 20х100 м. На баннере нанесено название страны. При этом болельщики активно пели песни и поддерживали национальную сборную.

Игра против сборной Франции станет для хорватов первым финальным матчем мирового первенства в истории сборной страны. Встреча пройдет на московском стадионе "Лужники" и начнется в 18:00 мск.