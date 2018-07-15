Моуринью спрогнозировал будущее российского футбола

Моуринью рассказал, как результат сборной России на ЧМ-2018 повлияет на развитие футбола в стране

Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира 2018 года, поделился мнением о том, как игра сборной России повлияет на развитие футбола в стране.

«В начале турнира очень многие были скептически настроены по поводу выступления команды, однако я был уверен, что подопечные Станислава Черчесова выйдут из группы. И они это сделали. Им удалось создать подходящую атмосферу в команде, должным образом настраиваться на каждую встречу, бороться до конца. После встречи с Испанией люди поняли, что россияне способны практически на всё, и начали верить в них. Игроки представили свою страну в лучшем виде, продемонстрировали потенциал и покинули соревнования с высоко поднятой головой. Кроме того, государство организовало прекрасный турнир, с чем я его и поздравляю, улучшило свою инфраструктуру, были построены новые спортивные объекты. Всё это, несомненно, придаст уверенности новым поколениям футболистов и на следующих крупных соревнованиях», — заявил Моуринью.

Ранее он рассказал о самом ярком для себя моменте ЧМ-2018 по футболу.