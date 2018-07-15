В Сочи ливень подтопил дороги

Сильный ливень, обрушившийся на Сочи в воскресенье днем, стал причиной подтопления нескольких домов и дороги в городе, сообщает пресс-служба администрации города.

По данным мэрии, количество осадков, выпавших в Сочи 15 июля в период с 13.30 до 14.16 мск в результате сильного ливня, составило 55 миллиметров.

"Интенсивность ливня в Центральном районе снизилась. В ближайшие 1-3 часа на территории Сочи, в особенности предгорной и горной зоне, местами ожидаются сильные ливни. Есть локальные случаи, единичные жалобы от владельцев отдельных домовладений в Адлерском (улица Авиационная) и Хостинском (улица Шоссейная) районов. Затруднено движение в районе автозаправочной станции и торгового квартала "Фары", — сообщает администрация.

В муниципалитете уточнили, что в связи с дождем фан-зона Сочи, где в 18.00 мск планировалась прямая трансляция финального матча чемпионата мира по футболу между командами Франции и Хорватии, в настоящее время закрыта.