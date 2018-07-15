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Кубок Мира прибыл в «Лужники»
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Кубок мира доставлен на стадион «Лужники», где пройдет финал ЧМ-2018 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Кубок чемпионата мира по футболу доставлен на московский стадион "Лужники", где пройдет финальный матч турнира между сборными Франции и Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.
Финал пройдет в воскресенье и начнется в 18:00 мск. Трофей перед началом матча вынесут на поле российская топ-модель Наталья Водянова и чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Филипп Лам.
Сборная Франции является чемпионом мира 1998 года и трехкратным призером мировых первенств. Команда Хорватии впервые в своей истории сыграет в финале чемпионата мира. На счету хорватов бронзовая медаль мирового первенства 1998 года.
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